Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - 35-Jähriger randaliert an Gastronomiebetrieb

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs in der Bahnhofstraße alarmierte am Sonntag (10.12.), gegen 1.15 Uhr die Polizei. An dem Betrieb war es zu Unstimmigkeiten mit einem Gast gekommen, der daraufhin eine Tür und einen Stuhl, der im Außenbereich der Gaststätte stand, beschädigte. Der bis dahin Unbekannte, der zunehmend aggressiver wurde, ging nach einiger Zeit gemeinsam mit zwei Begleitern in Richtung der Straße Zum Stellwerk davon. Dort trafen die hinzugerufenen Polizeibeamten an einem Parkplatz auf die beschriebene Personengruppe. Während sich einer der beiden Zeugen, bei dem es sich um einen 41-jährigen Bünder handelt, zunächst den polizeilichen Maßnahmen entziehen wollte, wurde der Tatverdächtige auch den Beamten gegenüber zunehmend aggressiver. Unter anderem schlug der 35-Jährige aus Bünde mit einem mitgeführten Rucksack auf die Beamten ein. Der 35-Jährige konnte jedoch überwältigt werden und wurde zur Herforder Wache gebracht. Ein dort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, sodass eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Bünder dann dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell