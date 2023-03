LPI-G: Geldbörse aus Pkw entwendet

Greiz (ots) - Vom 04.03.2023 zum 05.03.2023 sprühten unbekannte Personen einen Schriftzug an eine Hauswand im Gartenweg. Sie nutzten hierfür schwarze Farbe. Außerdem brachten Unbekannte während eines nicht näher bekannten Tatzeitraum ein Hakenkreuz an einen Telekommunikationsverteiler in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit schwarzer Farbe an. Die eingesetzten Polizisten machten das Graffiti unkenntlich und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand in beiden ...

mehr