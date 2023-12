Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtragsmeldung zu Raub auf Aral-Tankstelle vom 02.12.2023- Zeugen gesucht

Spenge (ots)

(sls) In den frühen Abendstunden kam es am Freitag (1.12.) zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Engerstraße in Spenge. Gegen 17.30 Uhr betrat ein etwa 185cm großer Mann die Tankstelle und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe. Er forderte unter Vorhalt der Waffe das vorhandene Bargeld aus der Kasse, was ihm anschließend ausgehändigt wurde. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Griesenbruchstraße. Die Mitarbeiter versuchten dem Unbekannten noch zu folgen, verloren jedoch bald den Sichtkontakt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Vorfall oder flüchtende Person beobachtet haben und Angaben zu diesen machen können. Der Unbekannte hielt sich kurz zuvor noch außen auf dem Tankstellengelände auf und könnte, aufgrund der Uhrzeit, auch von anderen Personen schon gesehen worden sein. Der Täter wird beschrieben mit:

- Kräftiger Statur - Komplett schwarz gekleidet - Mütze - Dunkler Schal, der über die Nase gezogen war

Hinweise werden bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

