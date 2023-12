POL-HF: Zusammenstoß mit Gegenverkehr- Fahrer verletzt

Bünde (ots) - In Bünde kam es in der Nacht zu Mittwoch (6.12.) zu einem versuchten Automatenaufbruch an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Durch einen Zeugen wurde am Mittwochmorgen gegen 07.05 Uhr ein beschädigter Zigarettenautomat festgestellt, der in einer Fußgängerpasssage im Bereich der Hausnummer 2 angebracht war. Durch bislang unbekannte Personen wurde dieser in der Nacht zuvor angegangen, da der Automat gegen 01:00 ...

