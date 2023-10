Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Warnung nach Häufung von Betrugsversuchen am Telefon; Hinweise der Polizei

Horb am Neckar (ots)

Zu einer Vielzahl von Betrugsanrufen ist es am Wochenende in Horb gekommen.

Die Mehrzahl der Anrufe fand am Freitag und Samstag, jeweils um die Mittagszeit unter der Variante "Schockanruf" statt. Bei derlei Anrufen meldet sich zunächst eine weinerliche Stimme, welche sich als naher Familienangehöriger ausgibt und behauptet, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Noch bevor die Angerufenen Rückfragen stellen können wird das Gespräch in der Regel von einem vermeintlichen Polizeibeamten oder angeblichen Staatsanwalt übernommen, welcher sodann eine hohe Summe Bargeld fordert, um eine Inhaftierung des Familienmitglieds zu verhindern. In allen registrierten Fällen erkannten die angerufenen Personen den Betrugsversuch. Dennoch rät das Polizeipräsidium Pforzheim weiterhin zu Wachsamkeit und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Gehen Sie sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummer um.

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Bitten Sie die Person um eine Sprachnachricht oder rufen Sie die Person selbst an.

- Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt. Nutzen Sie dafür auch alternative Kommunikationswege, etwa eine Ihnen bereits bekannte E-Mailadresse oder Telefonnummer.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten, wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Kurznachrichtendienste sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte. Laden Sie sich den vom Polizeipräsidium Pforzheim erstellten Warnhinweis auf der Netzseite https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/ herunter und teilen Sie diesen mit Ihren Kontakten beziehungsweise über Ihre Kanäle in den sozialen Medien.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell