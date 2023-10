Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Präsidiumsbereich - Schutz vor Einbrechern: Sicherungstechnik wirkt - Die Polizei berät kostenlos und kompetent

Man kommt nach Hause, sieht die aufgehebelte Tür, dahinter die offenstehenden ausgeräumten Schränke, die durchwühlten Schubladen und "Intimes" überall auf dem Boden verteilt. Der nach außen sichtbare, materielle Schaden lässt sich in der Regel beseitigen. Eines lässt sich allerdings nicht so einfach wiederherstellen - das Gefühl, sich in der eigenen Wohnung sicher zu fühlen.

Wohnungseinbruch ist jedoch kein unabwendbares Ereignis, denn effektive Sicherungstechnik kann Einbrüchen vorbeugen. Aufeinander abgestimmte Sicherungseinrichtungen erhöhen den Widerstandswert eines Objektes und haben zudem abschreckende Wirkung.

Hier ist es sinnvoll, sich von Experten beraten zu lassen. Wirkungsvoller Einbruchschutz muss sorgfältig und individuell geplant werden. Dies ist nicht immer einfach, weshalb die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Pforzheim Hilfe leisten. Vor Ort begutachten polizeiliche Fachberater für Sicherungstechnik hierbei Häuser oder Wohnungen, analysieren die Schwachstellen und erarbeiten ein speziell abgestimmtes Sicherungskonzept.

Wer sich beraten lassen möchte, kann sich an das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-1201 oder per E-Mail an pforzheim.pp.praevention@polizei.bwl.de wenden.

P.S.: Schon gewusst? Am Sonntag, 29. Oktober, ist Tag des Einbruchschutzes. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit sind wieder vermehrt Einbrecher unterwegs. Zeit, um über effektiven Einbruchschutz nachzudenken. Deshalb führt das Polizeipräsidium Pforzheim in der Woche vor dem 29. Oktober einen Einbruchschutz-Beratungsmarathon durch, um damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Wer hier dabei sein und sich bis zum 29. Oktober beraten lassen möchte, meldet sich ebenfalls unter dem genannten Kontakt.

Natürlich macht die Polizei mit ihren Aktionen zum Schutz vor Einbrechern weiter und bietet auch nach ihrem Beratungsmarathon weiterhin die Gelegenheit einer kostenlosen sicherungstechnischen Beratung, um Häuser oder Wohnungen vor Einbrechern zu schützen.

Weitere Informationen rund um das Thema Einbruch sind auch zu finden unter www.k-einbruch.de

