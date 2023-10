Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Unbekannte stehlen Pkw; Polizei sucht Zeugen

Dornstetten (ots)

Entwendet worden ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Auto, welches auf einem Firmengelände in Dornstetten abgestellt war.

Noch unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstagmorgen 7 Uhr einen Pkw der Marke Toyota im Wert von etwa 45.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug befand sich auf einem Firmengelände in der Siemensstraße. Der Polizeiposten in Dornstetten hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

