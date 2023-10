Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Autofahrer gefährdet Radfahrer und fährt davon; Polizei sucht Zeugen

Straubenhardt (ots)

Durch die riskante Fahrweise eines Pkw-Fahrers ist bereits am Freitag vergangener Woche ein Radfahrer zu Fall gekommen und verletzt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitag, den 13.10.2023, gegen 16:20 Uhr die Dobler Straße in Straubenhardt von Schwann kommend in Fahrtrichtung Schwanner Warte. Dort überholte der Unbekannte einen vor ihm fahrenden Pkw, übersah jedoch einen entgegenkommenden Fahrradfahrer, welcher, um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremsen und ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver kam der Radfahrer zu Fall und zog sich schwere aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der Fahrer des überholenden Pkw setzte indes seine Fahrt unbeirrt fort. Es soll sich hierbei um ein weißes Auto gehandelt haben. Da auch der Fahrer, welcher überholt worden ist durch die unverzüglich anfahrende Streifenbesatzung nicht mehr angetroffen werden konnte, wird dieser und andere Personen, die sachdienliche Angaben zu dem noch unbekannten Fahrzeuglenker machen können gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell