Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Auto überschlägt sich

Bad Wildbad (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte ursächlich für einen Unfall gewesen sein, welcher sich am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 294 nahe Bad Wildbad ereignet hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr ein 35-jähriger Toyotafahrer die Bundesstraße 294. Auf Höhe Kleinenzhof kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam am Fuße einer dortigen Böschung zum Stehen. Aufgrund des Unfallgeschehens war ein Rettungshubschrauber angefordert worden, mit welchem der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge zog sich der Mann lediglich leichtere Verletzungen zu. Die mit der Unfallaufnahme betrauten Polizeibeamten stellten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrzeugführer fest. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

