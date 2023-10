POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Von Fahrbahn abgekommen und gegen Garagentor geprallt

Straubenhardt (ots) - Durch die riskante Fahrweise eines Pkw-Fahrers ist bereits am Freitag vergangener Woche ein Radfahrer zu Fall gekommen und verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitag, den 13.10.2023, gegen 16:20 Uhr die Dobler Straße in ...

mehr