POL-GT: Schwerpunkteinsatz Tuning in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mit der Unterstützung des Technischen Hilfswerks, der Freiwilligen Feuerwehr Gütersloh und Sachverständigen der DEKRA , führte die Kreispolizeibehörde Gütersloh am Samstagabend (16.09., 17.00 Uhr - 01.00 Uhr) umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

An der eingerichteten Kontrollstelle an der Friedrich-Ebert Straße wurden insgesamt 45 Fahrzeuge überprüft. Teilweise wurden erhebliche Mängel dabei festgestellt. Bei 20 Autos führten die Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Drei Autofahrer durften gar nicht mehr weiterfahren. Acht Autos wiesen deutlich erhöhte Abgasgeräusche auf. Teilweise waren sie doppelt so laut wie erlaubt. Ein Auto war so tief gelegt, dass es vor Ort stillgelegt worden ist. An einem anderen wurde der Katalysator manipuliert. Gegen den Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung eingeleitet.

Ein kontrollierter Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Gütersloh musste mit zur Wache kommen. Nachdem er falsche Personalien angegeben hatte, wurde seine Identität zweifelsfrei geklärt. Ebenso zweifellos wurde festgestellt, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Parallel zu den intensiven Kontrollen wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Neben zahlreichen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Verwarngeld- und im unteren Ordnungswidrigkeitenbereich, wurden zwei Autofahrer mit 89km/h, bzw. mit 87km/h bei erlaubten 50km/h gemessen. Beiden droht ein Fahrverbot.

