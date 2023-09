POL-GT: Opel-Fahrerin kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (15.09. - 18.09.) in eine Zahnarztpraxis an der Kantstraße eingebrochen. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster im Obergeschoss auf und gelangten so in die Praxisräume. Derzeitigem Stand nach haben die Täter eine Geldkassette mit Bargeld sowie eine Spendendose mit Zahngold gestohlen. Die Polizei Gütersloh ...

