Sehlem (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum 13.05.2023, 12:00 Uhr bis 14.05.2023, 12:00 Uhr ein Herrenrad, welches am Radweg Richtung Salmtal, in Höhe des Sonnenhofes, abgestellt und durch ein Fahrradschloss gesichert war. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich ...

