Polizei Gütersloh

POL-GT: Rheda-Wiedenbrück - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kraftradfahrer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (UK)- Am Samstag (16.09.) um 17.07 Uhr befuhr ein 22-jähriger Kraftradfahrer mit einer Kawasaki die Rentruper Straße in Herzebrock - Clarholz von der Straße "Marburg" kommend in Fahrtrichtung St. Vit. Zur gleichen Zeit befuhr eine 56-jährige Skoda - Fahrerin die Rentruper Straße in Fahrtrichtung Marburg und beabsichtigte in Höhe der Zufahrt zum dortigen "Aurea- Gelände" nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Kradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer. Er trug einen Helm, der Schlimmeres verhinderte. Ersteintreffende Rettungskräfte versorgten den Kradfahrer und verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde mittels eines Abschleppers geborgen und abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 EUR. Die Rentruper Straße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell