POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Exhibitionist auf Kundenparkplatz; Polizei sucht Zeugen

Durch einen Exhibitionisten belästigt worden ist am Donnerstagnachmittag mindestens eine Person in Altensteig.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich am Donnerstag, gegen 13:55 Uhr eine männliche Person auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Wilhelmstraße zwischen zwei geparkten Fahrzeugen. Dort nahm der Mann sexuelle Handlungen an seinem erigierten Glied vor während er Blickkontakt zu einer Frau suchte, die gerade ihre Einkäufe verstaute. Die Frau sprach zunächst einen weiteren Passanten an, ehe sie die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Sittenstrolch bereits in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernt. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, 175 - 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare. Die Kriminalpolizei hat nunmehr die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den Mann, der von der belästigten Frau angesprochen wurde, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

