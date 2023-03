Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In Wohnhaus eingebrochen

Lindlar (ots)

Am helllichten Tag sind Unbekannte am Dienstagvormittag (7. März) in ein Einfamilienhaus in der Kölner Straße eingebrochen. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr gelangten die Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Täter in das Haus. Dort durchwühlten sie Schränke und Kommoden nah möglichem Diebesgut. Sie stahlen diverse Schmuckstücke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

