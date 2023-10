Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Einbruch in Wohnung; Polizei sucht Zeugen

Kämpfelbach (ots)

Eingebrochen worden ist am Donnerstagvormittag in ein Haus im Ortsteil Ersingen; nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist ein noch unbekannter Täter in der Zeit von Donnerstag 09:30 Uhr bis 10:20 Uhr gewaltsam in ein Haus im Norden der Brötzinger Straße eingedrungen. Im Inneren durchsuchte der Eindringling mehrere Räume. Ob es letztlich zu einem Diebstahlsschaden kam, ist momentan noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

