Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Automatenaufbruch scheitert- Zeugen gesucht

Bünde (ots)

In Bünde kam es in der Nacht zu Mittwoch (6.12.) zu einem versuchten Automatenaufbruch an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Durch einen Zeugen wurde am Mittwochmorgen gegen 07.05 Uhr ein beschädigter Zigarettenautomat festgestellt, der in einer Fußgängerpasssage im Bereich der Hausnummer 2 angebracht war. Durch bislang unbekannte Personen wurde dieser in der Nacht zuvor angegangen, da der Automat gegen 01:00 Uhr noch unbeschädigt war. Es wurde eine Metallblende zum Bedienfeld abgebrochen und eine Zugangsplatine herausgerissen. Die unbekannten Täter gelangten dadurch jedoch nicht an die Zigarettenschachteln. Ob sie bei der Tatausübung gestört wurden oder keine Möglichkeit bekamen an die Zigaretten zu kommen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die in der Nacht verdächtigen Personen im Bereich der Fußgängerpassage beobachtet haben und Angaben zu diesen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

