Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwochmorgen bei Iffezheim zu einem Verkehrsunfall, der den Berufsverkehr ins Stocken brachte. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich B500/L75. Hier kam es zur Kollision zwischen einem 41-jährigen Fahrer eines VW Golf und einem 59-jährigen Lenker eines VW Touran. Aus Richtung Baden-Baden kommend, wollte der Golf-Fahrer bei der Kreuzung nach links abbiegen, während der Touran die Kreuzung geradeaus in Richtung Baden-Baden befuhr. In diesem Zuge kam es zum Zusammenstoß zwischen der Front des Golfes und der Fahrerseite des Touran. Überdies blieb der Golf auf der Kreuzung stehen, eine sich darin befindliche Beifahrerin wurde leicht verletzt. Durch das Geschehen entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Beide Fahrzeugführer geben an "grünes Licht" gehabt zu haben, was die Sachverhaltsaufnahme erschwert. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten werden gebeten sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222/7610 zu melden. /to

