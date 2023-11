Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Vermisstensuche erledigt

Ottenhöfen (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte Marita R. am Donnerstagmorgen von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch im Bereich Blöchereck aufgegriffen werden. Sie war wohlauf und wurde in ärztliche Obhut übergeben.

/wo

Pressemitteilung vom 9.11.2023, 8:29 Uhr

Ottenhöfen - Vermisstensuche

Seit Mittwochabend läuft die Suche nach der 59-jährigen Marita R. Die Vermisste konnte kurz vor 22 Uhr aus einer Klinik in der Markgraf-Bernhard-Straße entweichen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Marita R. aufgrund ihres Gesundheitszustands in einer hilflosen Lage befindet. Bis in den Donnerstagmorgen andauernde Suchmaßnahmen mit vielen Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdienst und des Technischen Hilfswerks, darunter ein Polizeihubschrauber und Suchhunde, haben bislang nicht zum Auffinden der Endfünfzigerin geführt. Marita R. ist etwa 165 Zentimeter groß, hat graue zu einem Zopf gebundene lange Haare. Zuletzt war sie bekleidet mit einem roten Fleece-Pullover, einer dunklen Jeans, braune, kniehohen Lederstiefel und führt einen blauen Rucksack mit sich. Die Suchmaßnahmen dauern an. Hinweise zum Aufenthalt der Gesuchten werden unter der Notrufnummer "110" erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell