POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Autofahrer übersieht Pedelec

Oberkirch (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr fuhr ein 66-jähriger VW-Fahrer auf der Lauterbacher Straße in Richtung Oberkirch. Beim Abbiegen nach links in den Strandbadweg übersah der Mann offenbar aufgrund der Sonneneinstrahlung eine auf dem Radweg parallel der Hauptstraße in Richtung Lauterbach fahrende Fahrradfahrerin. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer wurde die 39-jährige ...

