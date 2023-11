POL-OG: Rastatt - Auf frischer Tat ertappt

Oberkirch, Stadelhofen (ots) - Am Mittwochabend zwischen 18 Uhr und 22.15 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Ortenaustraße. Ein bislang unbekannte Täter soll sich durch Aufhebeln der Terrassentür unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und dort die Räumlichkeiten durchwühlt haben. Der Unbekannte soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen Bargeld in Höhe von ungefähr 350 Euro aus einer Geldbörse ...

