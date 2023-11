Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Stadelhofen - Einbruch in Einfamilienhaus

Oberkirch, Stadelhofen (ots)

Am Mittwochabend zwischen 18 Uhr und 22.15 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Ortenaustraße. Ein bislang unbekannte Täter soll sich durch Aufhebeln der Terrassentür unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und dort die Räumlichkeiten durchwühlt haben. Der Unbekannte soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen Bargeld in Höhe von ungefähr 350 Euro aus einer Geldbörse entnommen haben. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet und sachdienliche Hinweise geben können. Die Hinweise werden gerne von den zuständigen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Nummer 07841 70660 entgegengenommen.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell