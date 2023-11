Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Nächtlicher Aufenthalt bei der Polizei

Iffezheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, sollte im Rahmen einer polizeilichen Kontrollstelle wegen Wohungseinbruchsdiebstählen am Grenzübergang Iffezheim ein Pkw mit französischem Kennzeichen kontrolliert werden. Da der Fahrzeuglenker die Anhaltezeichen missachtete und sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Kontrollstelle entfernte, wurde er von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt verfolgt. Die Beamten konnten das Fahrzeug an der Kreuzung Bundesstraße 500 / Landstraße 75 anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Sie staunten nicht schlecht, als sie am Steuer des Toyota einen 17-jährigen Jugendlichen vorfanden. Der junge Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis und der Pkw wies einige Aufbruchspuren auf. Da der Fahrer keine Ausweispapiere mit sich führte und zudem falsche Personalien nannte, wurde er zu weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier nach Rastatt verbracht. Der Pkw wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sollte der 17-Jährige im Anschluss an eine volljährige Vertrauensperson übergeben werden. Diese "Vertrauensperson" fuhr gegen 4 Uhr, von Frankreich kommend, ebenfalls in eine Kontrollstelle der Bundespolizei in Iffezheim. Da die Beamten feststellten, dass der 24-Jährige sein Fahrzeug unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte, durfte er seinem "Schützling" beim Polizeirevier in Rastatt Gesellschaft leisten. /vo

