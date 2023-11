Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Mehrere Verletzte nach Unfall

Appenweier (ots)

Am späten Dienstagabend kam es auf der A5 in Richtung Basel zu einem Unfall, bei dem gleich mehrere Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Ursächlich für den sich gegen 23:45 Uhr zugetragenen Unfall soll ein 59-jähriger Seat-Fahrer gewesen sein, der ein vor ihm fahrendes Auto überholen und hierzu auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Ein auf dem linken Fahrstreifen herannahender VW Phaeton-Lenker konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision mit dem Seat nicht mehr vermeiden. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde durch den Zusammenstoß abgewiesen und prallte gegen die Betonleitwand. Hierbei streifte er überdies einen VW T-Cross, den er ursprünglich überholen wollte. Ferner wurde ein Mercedes durch das Überfahrern von Trümmerteilen beschädigt. Der Fahrer sowie drei Mitfahrer des Phaeton erlitten Verletzungen und mussten von Kräften des Rettungsdienstes in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Zur Reinigung ausgelaufener Betriebsstoffe wurde der Verkehr über die Tank- und Rastanlage Renchtal geleitet. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 15.500 Euro.

/to

