POL-OG: Bühlertal - Bei Fahrzeugaufbruch erwischt

Sinzheim/Achern (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu insgesamt drei Dieseldiebstählen auf den Rasthöfen Achern und Bühl. Zwischen 21 und 6 Uhr entwendeten nach bisherigem Stand der Ermittlungen noch unbekannte Täter in Summe 1400 Liter aus den Tanks von Lastwagen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 80847-0 an die Ermittler des ...

