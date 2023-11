Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Unfall mit Viehanhänger

Bühl (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer mit einem Viehanhänger auf der A5 in Fahrtrichtung Basel. Kurz vor 7 Uhr schaukelte sich offenbar der Anhänger zwischen Baden-Baden und Bühl auf und kippte um. Im Anhänger befand sich eine Kuh die bedingt durch das Unfallgeschehen letztendlich auf dem Seitenstreifen stand. Das mutmaßlich unverletzte Tier konnte über ein Wiesenstück zu einem nahen Hof geführt werden. Der rechte Fahrstreifen war zur Unfallaufnahme gesperrt. In Folge kam es kurzzeitig zu einem Rückstau. Der Hänger konnte wieder aufgestellt werden. Ob an dem Fahrzeug ein Sachschaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt. Die Beamten der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell