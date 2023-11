Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Familienstreitigkeiten mit Folgen

Offenburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung im familiären Umfeld kam es am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in Offenburg. Da die Familie einer 23-jährigen Frau mit deren 28-jährigen Partner nicht einverstanden war, wurde das Paar am Mittwochabend von mehreren Familienmitgliedern aufgesucht und die Frau wurde aufgefordert ihre Wohnung zu verlassen. Da die 23-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, setzte ein 19-Jähriger Angehöriger Reizgas ins Wohnungsinnere ein. Dabei wurde das Paar leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg führen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell