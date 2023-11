LPI-G: Zugedröhnt im Kleinlaster unterwegs

Greiz / Langenwetzendorf (ots) - Am 04.11.2023 um 21:35 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau mit ihrem Ford Mondeo die K206 aus Richtung Pansdorf kommend in Richtung Wellsdorf. Etwa 100 Meter nach dem Ortseingang Wellsdorf verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Gegenüber den Polizeibeamten gab die unverletzte Ford-Fahrerin an, dass der Grund für den Unfall ein Reh gewesen ...

mehr