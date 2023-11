Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Gera (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gera kontrollierten am Freitagabend (03.11.2023), gegen 20:10 Uhr, den 35-jährigen Fahrer eines PKW Skoda in der Altenburger Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit 1,65 Promille (Vortest) alkoholisiert war. Weiterhin ermittelten die Beamten, dass der Fahrzeugführer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aufgrund der hohen Alkoholisierung wurde zum Zwecke der Beweissicherung eine Blutentnahme im Krankenhaus Gera realisiert. Hiergegen wehrte sich der 35-Jährige auch noch massiv, in dem er versuchte den Polizisten mit dem Ellenbogen in das Gesicht zu schlagen und in deren Hände zu beißen. Schlussendlich muss sich der Mann nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, sondern auch noch wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte. (PS)

