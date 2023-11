LPI-G: Du willst Polizistin oder Polizist werden ? Komm zum Polizeitag in die Gera-Arcaden

Altenburg (ots) - Göhren: Im Zeitraum 01.10.-02.11.2023 beschmierten unbekannte Täter die Fassade des Gasthofes mit verschiedenen Farben. Dabei brachten sie diverse Schriftzüge an die Wand und verursachten so Sachschaden. Die PI Altenburger Land (Tel. 03447 /4710) leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (Bezugsnummer 0285725/2023) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

