Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinder in Notsituation handeln richtig

Greiz (ots)

Weida. Am 02.11.2023 ging gegen 08:45 Uhr bei der Notrufzentrale der Polizei ein Notruf von zwei Brüdern im Alter von 6 und 10 Jahren ein. Diese berichteten, dass sie erst seit kurzem in den Bereich Weida gezogen seien und auf dem Weg zur Schule in den falschen Bus eingestiegen sind. Nunmehr sind sie in Weida bei einem Supermarkt gestrandet und wüssten nicht wohin sie laufen müssen. Durch den hinzugezogenen Kontaktbereichsbeamten der Stadt Weida konnte schnell eruiert werden, in welche Grundschule beide Brüder gehören. Beide wurden im Polizeifahrzeug zur Schule gebracht und an eine Lehrkraft übergeben. Auch wenn der Tag für die Beiden mit großem Schrecken begann, so endete dieser mit einer bestimmt unvergesslichen Fahrt im Polizeiauto zur Schule. <BF>

