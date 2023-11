Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Ladendieb ging in Gewahrsam

Gera (ots)

Gera: Ein 25-jähriger Mann sorgte gestern Abend (02.11.2023) für einen Polizeieinsatz. So hielt er sich kurz nach 23:00 Uhr in einer Tankstelle in der Vogtlandstraße aus. Von dort stahl er eine Getränkedose mit alkoholischem Inhalt und flüchtete zunächst vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung nach dem Dieb konnte dieser unweit davon gestellt werden. Nach den vor Ort erfolgten polizeilichem Maßnahmen entfernte sich der 25-Jährige nur widerwillig und beleidigte mehrfach die anwesenden Polizisten. Zudem lief er auf der Vogtlandstraße entlang, so dass mehrere Fahrzeugführer abbremsen und zum Teil anhalten mussten. Einer Aufforderung dies zu unterlassen kam er nicht nach. Vielmehr versuchte er gegen den Streifenwagen zu treten. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen wobei er hier Widerstand leistete. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Verfahren. (RK)

