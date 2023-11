LPI-G: Pkw-Fahrer überfährt Verkehrsinsel

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 01.11.2023, gegen 11:00 Uhr befuhr ein 81-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Stauffenbergstraße in Richtung Elli-Wiesel-Straße. Im Kreuzungsbereich missachtet er die Vorfahrt und kollidiert mit einer 58-jährigen Kradfahrerin. Diese wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

