Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Oberkirch (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr fuhr ein 66-jähriger VW-Fahrer auf der Lauterbacher Straße in Richtung Oberkirch. Beim Abbiegen nach links in den Strandbadweg übersah der Mann offenbar aufgrund der Sonneneinstrahlung eine auf dem Radweg parallel der Hauptstraße in Richtung Lauterbach fahrende Fahrradfahrerin. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer wurde die 39-jährige Zweiradlenkerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell