Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Diebe?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach vier Dieben.

Die bisher unbekannten Tatverdächtigen entwendete am 09.01.2023 gegen 17.30 Uhr, zirka 120 E-Zigaretten aus einem Tankstellenshop an der Kamener Straße in Hamm.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (ds)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/117723

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell