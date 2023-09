Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Einbruch in Kreditinstitut - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Sonntag (17.09.2023) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls zum Nachteil eines Kreditinstitutes gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 04:35 Uhr und 04:50 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten des Kreditinstitutes in der Gorch-Fock-Straße ein und lösten hierbei den Alarm aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Wedel konnten zunächst vor Ort keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Filiale in der Gorch-Fock-Straße erlangt werden.

Durch einen Verantwortlichen wurden später im Eingangsbereich Aufbruchspuren an sog. Sparbuchschrankfächern festgestellt.

Was aus diesen Fächern entwendet wurde, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat am gestrigen Tag die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Sonntagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell