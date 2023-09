POL-SE: Uetersen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (16.09.2023) griffen Unbekannte zwei Männer am U-Bahnhof Garstedt an. Beide warteten gegen 01.30 Uhr auf die Bahn. Plötzlich traten zwei Jugendliche oder Heranwachsende an sie heran und sprühten ihnen Pfefferspray in die Augen. Anschließend setzten die Angreifer auch noch einen sogenannten Taser ein und erwirkten dadurch die ...

