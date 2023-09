Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Tätlicher Angriff mit Pfefferspray und Elektroschocker

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (16.09.2023) griffen Unbekannte zwei Männer am U-Bahnhof Garstedt an. Beide warteten gegen 01.30 Uhr auf die Bahn. Plötzlich traten zwei Jugendliche oder Heranwachsende an sie heran und sprühten ihnen Pfefferspray in die Augen. Anschließend setzten die Angreifer auch noch einen sogenannten Taser ein und erwirkten dadurch die kurzzeitige Bewusstlosigkeit des 40-jährigen Geschädigten. Die Angreifer entfernten sich in unbekannte Richtung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren beide Geschädigte bei Bewusstsein, klagten aber noch über starke Schmerzen und zeigten deutliche Spuren des Pfeffersprayangriffs im Gesicht und am Hals.

Die Angreifer wurden beide mit ca. 15-18 Jahren beschrieben. Beide hatten lockige schwarze Haare. Weitere Beschreibungen konnten die beiden Geschädigten wegen der Sichteinschränkungen durch das Pfefferspray nicht angeben.

Das Polizeirevier Norderstedt sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den jungen Angreifern machen können. Hinweise werden unter Tel.: 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell