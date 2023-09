POL-SE: Kaltenkirchen - Zaun angefahren - Polizei sucht flüchtigen Fahrer eines schwarzen Kombis und Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (15.09.2023) ist in Wedel der Diebstahl eines Motorrades festgestellt worden. Unbekannte Täter entwendeten auf einem Stellplatz in der Königsbergstraße ein Motorrad der Marke BMW in der Farbe Weiß/ Gold. Die Maschine mit Pinneberger Kennzeichen hat einen Zeitwert von knapp 25.000 Euro. Die Tatzeit dürfte sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 21:00 Uhr ereignet haben. Das Sachgebiet ...

