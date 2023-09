Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte zünden Parkbänke an - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (18.09.2023) haben Zeugen gegen 20.45 Uhr festgestellt, dass im Wiesendamm eine Parkbank brannte. Eine weitere Tat wurde fast zeitgleich in nur ca. 100 Meter Entfernung im Glockengießerwall festgestellt. Die beiden Taten dürften somit zusammenhängen. Während die Parkbank am Wiesendamm bereits in voller Ausdehnung brannte, war das Feuer an der Parkbank im Glockengießerwall noch auf eine Seite der Bank beschränkt. Die Feuerwehr Kaltenkirchen übernahm die Brandbekämpfung.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 04551-884-0 entgegen.

