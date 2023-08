Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Wohnungsbrand am Batteriewall

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

11.08.2023, 01:23 Uhr. Helmstedt, Batteriewall. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand im 3. OG eines Mehrfamilienhauses am Batteriewall. Vor Ort bestätigten eine deutliche Rauchentwicklung und Flammenschein aus den Dachfenstern die Meldung. Das Gebäude war bereits evakuiert. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung zur Brandbekämpfung in der Dachgeschosswohnung eingesetzt. In der Wohnung brannte die Holzkonstruktion sowie Mobiliar. Im weiteren Verlauf wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz zur Unterstützung des ersten Trupps eingesetzt. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, unter anderem auch über die Drehleiter durch ein Dachfenster. Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz Ortsfeuerwehr Helmstedt; Dauer: ca. 3 Stunden; Einsatzleiter: Stefan Müller; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell