Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelecs aus Fahrradkäfig gestohlen

Neuenrade (ots)

Unbekannte brachen am Mittwochmorgen, gegen 09:40 Uhr, in einen Fahrradkäfig an einem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein. Die beiden Männer brachen dazu das Schloss auf. Anschließend stahlen sie zwei schwarze Pedelecs der Marke Mondraker. Die beiden Täter wurden bei der Tat gefilmt. Der erste Unbekannte trug einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze und weißen Streifen an den Beinen, schwarze Schuhe und orangene Handschuhe. Der zweite Täter hatte einen dunklen Bart, dunkle Haare und trug einen grauen Trainingsanzug der Marke Nike. Er trug zudem schwarze Sneaker, eine schwarze Kappe und einen schwarzen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

