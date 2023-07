Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Verkehrsunfall in Volkringhausen

Balve (ots)

Ein 43-jähriger Hemeraner befuhr gestern, 20.10 Uhr, die Mendener Straße (B515) in Fahrtrichtung Menden. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er innerhalb einer Rechtskurve in Volkringhausen die Kontrolle über sein Suzuki-Motorrad und fuhr in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Renault Clio einer 27-jährigen Balverin zusammen. Der Motorradfahrer fiel zu Boden und rutschte gegen das Citroen Wohnmobil eines ebenfalls in Richtung Balve fahrenden Mendeners (43). Der Hemeraner erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum Dortmund Nord. Auch die Balverin wurde beim seitlichen Einschlag in ihr Fahrzeug leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Hochsauerlandkreis unterstützte die hiesigen Beamten bei der Spurensuche und -sicherung. Das Motorrad und der Clio wurden zur weiteren Auswertung sichergestellt. Die Straße war bis 00.40 Uhr voll gesperrt und musste nach Ende der Unfallaufnahme durch eine Fachfirma gereinigt werden. (dill)

