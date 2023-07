POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Meinerzhagen (ots) - Einbrecher hebelten in der Nacht zu Dienstag die Tür einer Lagerhalle "An der Schwenke" auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Offenbar machten sie jedoch keine Beute. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

