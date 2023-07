POL-MK: Einbruch in Lagerhalle

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in eine Pfarrei an der Freiherr-vom-Stein-Straße ein. In den Innenräumen versuchten sie erfolglos mehrere Türen aufzubrechen. Mit zwei erbeuteten Bierflaschen flüchteten sie anschließend vom Tatort. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

