Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pfarrei

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in eine Pfarrei an der Freiherr-vom-Stein-Straße ein. In den Innenräumen versuchten sie erfolglos mehrere Türen aufzubrechen. Mit zwei erbeuteten Bierflaschen flüchteten sie anschließend vom Tatort. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell