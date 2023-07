Menden (ots) - Unbekannte sind über das Wochenende in die Aula der ehemaligen Realschule Lendringsen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie die Tür aufbrachen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

