Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Streit mit Gummihammer auf den Kopf geschlagen/Einbruch in Hofladen

Hemer (ots)

Zwischen einem 54-Jährigen und einem 52-Jährigen ist es am Montagabend, gegen 22:55 Uhr, im Friedenspark zu einem Streit gekommen. Im Verlauf des zuvor noch verbalen Streits zog der 54-Jährige einen Gummihammer hervor und schlug dem 52-Jährigen damit auf den Kopf. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei traf die beiden alkoholisierten Hemeraner in der Folge an. Der 52-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Hammer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung gegen den 54-Jährigen. (schl)

Am Montag, gegen 23:55 Uhr, sind zwei unbekannte Täter in einen Hofladen in Mesterscheid eingebrochen. Die Täter hebelten dafür ein Vorhängeschloss auf. Dabei lösten sie allerdings einen Alarm aus und flüchteten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtung. Die Täter wurden bei ihrer Tat gefilmt. Sie waren gänzlich vermummt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell