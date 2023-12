Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in der Dämmerung - Goldschmuck entwendet

Herford (ots)

(jd) Die etwa zweistündige Abwesenheit der Hauseigentümerin nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige gestern (5.12.) in der Amselstraße. Als die 87-Jährige gegen 18.20 Uhr in ihr Haus zurückkehrte, bemerkte sie, dass sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt waren. Nach einer ersten Durchsicht nahmen der oder die unbekannten Täter Goldschmuck mit. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass eine Balkontür augenscheinlich gewaltsam angegangen wurde, um so in das Innere des Hauses zu gelangen. Der Sachschaden an der Balkontür liegt bei rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die gestern zwischen 16.20 und 18.20 Uhr im Bereich der Amselstraße etwas gesehen haben oder Angaben zu den bisher unbekannten Tatverdächtigen machen können, ihre Hinweise telefonisch unter 05221/8880 durchzugeben.

